«Дичь и извращение». Миро осудила Рудковскую и Плющенко 

Как известно, Яна Рудковская и Евгений Плющенко на днях стали счастливыми родителями. Благодаря суррогатной маме в их семье появился малыш.
Скандальный блогер Лена Миро незамедлительно отреагировала на это событие.
Она разместила в своем ЖЖ пост под названием «Остановите суррогатов!»
«Многие не знают или не хотят думать о том, что такое суррогатное материнство. С внешней стороны, как красивый фантик, выглядит всё очень радужно.
Без красивых отлакированных фраз правда выглядит так: от безысходности женщина отдаёт себя в пользование. А потом отдаёт и своего ребёнка — своего, потому что гормонам, материнскому инстинкту, сердцу не объяснить, что родившийся ребёнок — не твой.
Да, я говорю о рабстве. Суррогатная мать, в моём представлении — рабыня.
Это против веры. Это против природы. Это против морали, когда в XXI веке рабыни вынашивают младенцев престарелым толстосумам.
Нашей стране нужен закон, запрещающий суррогатное материнство. Это просто какая-то античная дичь и извращение».
Как ранее писал «Рамблер», Божена Рынска заявила в интервью, что ее дочь — Евгения родилась только от седьмой подсадки эмбрионов суррогатным матерям. Произошло это уже после смерти ее супруга, Игоря Малашенко.