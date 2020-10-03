«Дичь и извращение». Миро осудила Рудковскую и Плющенко 

Без красивых отлакированных фраз правда выглядит так: от безысходности женщина отдаёт себя в пользование. А потом отдаёт и своего ребёнка — своего, потому что гормонам, материнскому инстинкту, сердцу не объяснить, что родившийся ребёнок — не твой.