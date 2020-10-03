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«Дичь и извращение». Миро осудила Рудковскую и Плющенко 

Ирина Лебедева 56 минут назад
«Дичь и извращение». Миро осудила Рудковскую и Плющенко
Фото: Instagram
Как известно, Яна Рудковская и Евгений Плющенко на днях стали счастливыми родителями. Благодаря суррогатной маме в их семье появился малыш.
Скандальный блогер Лена Миро незамедлительно отреагировала на это событие.
У Рудковской и Плющенко появился еще один сын
Она разместила в своем ЖЖ пост под названием «Остановите суррогатов!»

«Многие не знают или не хотят думать о том, что такое суррогатное материнство. С внешней стороны, как красивый фантик, выглядит всё очень радужно.

Без красивых отлакированных фраз правда выглядит так: от безысходности женщина отдаёт себя в пользование. А потом отдаёт и своего ребёнка — своего, потому что гормонам, материнскому инстинкту, сердцу не объяснить, что родившийся ребёнок — не твой.

Да, я говорю о рабстве. Суррогатная мать, в моём представлении — рабыня.

Это против веры. Это против природы. Это против морали, когда в XXI веке рабыни вынашивают младенцев престарелым толстосумам.

Нашей стране нужен закон, запрещающий суррогатное материнство. Это просто какая-то античная дичь и извращение».

Как ранее писал «Рамблер», Божена Рынска заявила в интервью, что ее дочь — Евгения родилась только от седьмой подсадки эмбрионов суррогатным матерям. Произошло это уже после смерти ее супруга, Игоря Малашенко.
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Комментарии 9
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Лена Миро , Игорь Малашенко , Евгений Плющенко
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