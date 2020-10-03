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Рассекречена стоимость отдыха Ивлеевой и Элджея 

Ирина Лебедева 42 минуты назад
Рассекречена стоимость отдыха Ивлеевой и Элджея
Фото: Instagram
Настя Ивлеева и ее муж Алексей Узенюк (рэпер Элджей) для отдыха выбрали самый дорогой вариант из возможных на Мальдивах.
Как сообщает «Комсомольская Правда», пара арендовала трехэтажную виллу со стеклянным полом над персональным коралловым рифом.
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Также в доме есть бассейн, бар, собственный причал для лодок и площадка для принятия солнечных ванн. Площадь виллы — практически 1000 квадратных метров.
В сутки этот эксклюзив курорта Lux North Male Atoll стоит около 760 тысяч рублей.
На Мальдивы Ивлеева прилетела первой после периода самоизоляции в связи участием в съемках нового сезона «Орла и Решки». Муж прибыл к ней несколько позднее.
Молодая пара может позволить себе отдыхать так, как захочет. За прошлый год по данным Forbes Ивлеева заработала не менее 610 тысяч долларов. Долларовым миллионером является и ее супруг Алексей.
Впрочем, поклонники звездной пары не особо настроены считать их доходы. Фолловеры называют Настю и Алексея «зайчиками» и требуют как можно больше совместных фотографий.

«Малыши, хорошего отдыха», «Мы хотим совместное фото!», «Ну просто зайчики!»

Как ранее писал «Рамблер, индивидуальный предприниматель Узенюк А. В. (блогер Настя Ивлеева) признана виновной в нарушении законодательства о рекламе, сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области.
Ведомство возбудило дело в отношении Анастасии Ивлеевой о незаконной рекламе алкоголя.
На видео в YouTube девушка показала процесс приготовления алкогольного коктейля на основе вермута определенной марки, тем самым нарушив российское законодательство.
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Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева , Алексей Узенюк , ФАС , Forbes
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