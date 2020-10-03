Рассекречена стоимость отдыха Ивлеевой и Элджея 

Настя Ивлеева и ее муж Алексей Узенюк (рэпер Элджей) для отдыха выбрали самый дорогой вариант из возможных на Мальдивах

Как сообщает «Комсомольская Правда», пара арендовала трехэтажную виллу со стеклянным полом над персональным коралловым рифом.

Также в доме есть бассейн, бар, собственный причал для лодок и площадка для принятия солнечных ванн. Площадь виллы — практически 1000 квадратных метров.

В сутки этот эксклюзив курорта Lux North Male Atoll стоит около 760 тысяч рублей.

На Мальдивы Ивлеева прилетела первой после периода самоизоляции в связи участием в съемках нового сезона «Орла и Решки». Муж прибыл к ней несколько позднее.

Молодая пара может позволить себе отдыхать так, как захочет. За прошлый год по данным Forbes Ивлеева заработала не менее 610 тысяч долларов. Долларовым миллионером является и ее супруг Алексей.

Впрочем, поклонники звездной пары не особо настроены считать их доходы. Фолловеры называют Настю и Алексея «зайчиками» и требуют как можно больше совместных фотографий.

«Малыши, хорошего отдыха», «Мы хотим совместное фото!», «Ну просто зайчики!»

Как ранее писал «Рамблер, индивидуальный предприниматель Узенюк А. В. (блогер Настя Ивлеева) признана виновной в нарушении законодательства о рекламе, сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области.

Ведомство возбудило дело в отношении Анастасии Ивлеевой о незаконной рекламе алкоголя.