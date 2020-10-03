Звезду «А-Студио» обокрали во время тайского массажа

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Барабанщика «А-Студио» обворовали в салоне массажа
Ирина Лебедева
11 минут назад
Недешевым удовольствием получился у барабанщика «А-Студио» Евгения Дальского сеанс тайского массажа.
Фото:
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Музыкант, как и положено, пришел в салон, снял верхнюю одежду, оставил в ней и дорогой телефон.
Выйдя из кабинета, Евгений не нашел свой iPhone за 100 тыс. рублей. Он уже написал заявление в полицию, рассказывает Телеграм-канал 112.
Дальский сотрудничает с группой «А-студио» с 2007 года. Ранее выступал у
Андрея Губина
, Паскаля и многих других.
Как
сообщал
«Рамблер», в 1994-м на российский поп-рынок буквально ворвалась «А-Студио» — стильная группа, не стеснявшаяся своего восточного колорита и, более того, успешно его эксплуатировавшая.
Решающим для прогресса стало появление в «Театре песни»
Аллы Пугачевой
— с тех пор популярностью группа в России обделена уже никогда не была.
Шоу-бизнес
,
Андрей Губин
,
Алла Пугачева
,
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