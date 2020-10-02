Конкин слег после смерти дочери 

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 32-летняя Конкина скончалась в результате отказа почек, после того как была госпитализирована в Боткинскую больницу в Москве с диагнозом «Утопление». За несколько дней до смерти Конкина была обнаружена без сознания в воде в бассейне в фитнес-центре Jump. Недавно девушка была похоронена. Сегодня Лобарев рассказал, что после этого ее отец слег и не встает, попросил друзей и родных дать ему время побыть одному.

«Мы за него, конечно, очень переживаем. Звоним по очереди, чтобы проверить, как себя чувствует. Как-никак, у него два клапана в сердце стоит…» — отметил он.