«Полная ересь»: любовница Тарзана о попытках избавиться от ребенка 

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Актриса Анастасия Шульженко , которая стала известной благодаря секс-скандалу с мужем Наташи Королевой , прокомментировала слухи о том, что пытается избавиться от ребенка, зачатого стриптизером. Она назвала информацию «полным бредом» и заявила о намерении подать в суд на журналистов, сообщает издание «Дни.ру».

Ранее, как сообщал «Рамблер», шоумен Гоген Солнцев заявил, что Шульженко якобы каждый день ходит в баню, чтобы «выжечь паром» ребенка, которого вынашивает. Он подчеркнул, что призвал актрису одуматься, родить и отдать младенца ему за 3 миллиона рублей.

Шульженко прокомментировала скандальное высказывание звезды ток-шоу. Она отметила, что смирилась с ролями «любовницы», «шалавы» и «проститутки», которыми ее наделили в соцсетях, но молчать по поводу «гнусной лжи» она не намерена.