Стало известно о просьбе Легкоступовой с того света

Ранее адвокат дочери Легкоступовой Анэты Бриль заявил, что характер, количество и распространение повреждений по телу свидетельствуют о том, что певица была избита перед смертью. Он не исключил, что Фирсов мог нанести ей эти травмы.

Сегодня Жорин рассказал, что получил фотографии ванной, в которой якобы упала певица, и был крайне ими удивлен. Он объяснил, что упасть в такой маленькая комнате практически невозможно. Также Жорин сообщил, что на одном из снимков заметил отражение человека в зеркале, и не сразу понял, что это Легкоступова.