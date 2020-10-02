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Стало известно о просьбе Легкоступовой с того света

Артём Кульша
1 час назад
Певица Валентина Легкоступова с того света просит докопаться до причин ее внезапной смерти. Такое впечатление, как сообщает «СтарХит», сложилось у адвоката ее дочери Сергея Жорина.
Стало известно о просьбе Легкоступовой с того света
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В августе, как сообщал «Рамблер», Легкоступова была доставлена в больницу после запоя с мужем Юрием Фирсовым и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени.
Ранее адвокат дочери Легкоступовой Анэты Бриль заявил, что характер, количество и распространение повреждений по телу свидетельствуют о том, что певица была избита перед смертью. Он не исключил, что Фирсов мог нанести ей эти травмы.
Сегодня Жорин рассказал, что получил фотографии ванной, в которой якобы упала певица, и был крайне ими удивлен. Он объяснил, что упасть в такой маленькая комнате практически невозможно. Также Жорин сообщил, что на одном из снимков заметил отражение человека в зеркале, и не сразу понял, что это Легкоступова.
«Складывается впечатление, что Валентина Валерьевна подает нам знаки с того света — просит, чтобы мы докопались-таки до истины и выяснили, почему она так рано и внезапно умерла», — заявил адвокат.
Шоу-бизнес,Юрий Фирсов,Валентина Легкоступова,Сергей Жорин,
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