Крутой рассказал о последних днях умершего от рака отца 

Отец Игоря Крутого Яков Александрович скончался после долгой борьбы с редким онкологическим заболеванием. Об этом композитор рассказал в эфире программы «Судьба человека».

Яков Крутой умер 40 лет назад. Задолго до смерти медики диагностировали у него рак слюнной железы. Отец музыканта до последнего дня верил, что может излечиться от недуга, пережил «море» операций. Однако впоследствии ситуация усугубилась, возникли метастазы.

«Он очень мучился. У него лицо искривилось. Папа стеснялся своего нового облика, замкнулся в себе», — отметил Игорь Крутой.

По словам музыканта, когда он был на гастролях, ему позвонила жена и сказала, что отцу осталось жить пять дней. Яков Александрович скончался тихо во сне под утро. Композитор верит, что его папа оберегает его с небес. Именно ему он посвятил песню «Ангел-хранитель».