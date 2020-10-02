Рудковская и Плющенко снова стали родителями

Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко снова стали родителями. У супругов появился еще один ребенок. Об этом продюсер Димы Билана и светская львица сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав семейные фото с младенцем.
«Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала в сообщении Рудковская.
Пара не скрывала, что им пришлось воспользоваться услугами суррогатной матери. На этот шаг двукратный олимпийский чемпион и бизнесвумен решились по совету Филиппа Киркорова.