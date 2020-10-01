Отец Фриске заявил об издевательствах Шепелева над певицей

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов подтвердил, что гражданский муж его дочери регулярно издевался над ней в последние годы ее жизни. Он отметил, что грубое обращение Шепелева с Фриске не является секретом ни для кого из тех, кто был рядом с ними в тот период.