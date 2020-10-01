Отец Фриске заявил об издевательствах Шепелева над певицей

Как писал «Рамблер», ранее Лера Кудрявцева в интервью Ксении Собчак
заявила, что ненавидит Шепелева за его издевательства над Фриске.
«Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого», - заявила телеведущая.
При этом она отказалась раскрывать подробности ради благополучия сына Фриске и Шепелева Платона
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Отец Жанны Фриске Владимир Копылов подтвердил, что гражданский муж его дочери регулярно издевался над ней в последние годы ее жизни. Он отметил, что грубое обращение Шепелева с Фриске не является секретом ни для кого из тех, кто был рядом с ними в тот период.
«Он меня боялся, при мне ничего не говорил. А так унижал ее сильно: „Ты страшная, толстая, посмотри, на кого ты похожа — бурдюк с водой, ты никому не нужна, все равно скоро сдохнешь“. Она боялась с ним разговаривать, боялась за ребенка», - сказал Копылов «Пятому каналу».
Он также рассказал, что однажды «прижал» зятя после очередного грубого высказывания в адрес Жанны.
«Он хотел убежать, а я закрыл лестницу. Он встал на колени и попросил, чтоб больше такого никогда не было. Он всегда боялся выйти со мной на прямой разговор», - вспоминает отец певицы.
По словам Копылова, самым характерным эпизодом был инцидент с портретом Жанны, который после ее смерти попросила забрать одна из ее подруг.
«Она подошла, говорит: „Тебе портрет не надо? Я заберу?“ Он швырнул его ногой: „На, мне уже без надобности“. Вот это я ему никогда не забуду», - заявил Владимир.
Отец Жанны Фриске выразил уверенность, что все поступки Шепелева и его ложь со временем обязательно вскроются.