Гузеева похудела и сменила имидж 

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Instagram свою фотографию с новой стрижкой и старым рисунком дочери, ставшим для нее «образчиком». Подписчики Гузеевой одобрили преображение и решили, что она похудела.
«Стремление к идеалу. Слева творчество младшей лет 15 назад. Образчик», — так Гузеева подписала снимок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Что это за волшебное утягивающее зеркало?» — написала в комментариях @golden_puma.
«Я подумала на фото дочь. Прекрасно выглядите!» — добавила @ja_annushka.
«Получились на фото вроде вам лет 35-40», — отметил @bortnik6886.
«Отлично выглядете почти как на шедевре слева, только волосы сейчас короче», — согласилась @oksanaaa333.
«Стремление попасть в прошлое. Мы все этого хотим», — отметила @irinameshsh, но Гузеева возразила ей, что в прошлое не хочет.
Некоторые пользователи не поверили, что Гузеева так похорошела, и предположили, что «Лорик освоил фотошоп».
Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появились слухи, что Гузеева оказалась на грани развода с бизнесменом Игорем Бухаровым из-за своей ревности.
Одна из коллег ведущей рассказала «Комсомольской правде», что Гузеева переживает из-за общения мужа в соцсетях и переписок с женщинами.