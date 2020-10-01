Журналистка Ксения Собчак подогрела слухи о беременности. Об этом сообщает «Телепрограмма».
30 сентября, как сообщал «Рамблер», состоялась вечеринка «Время голосовать 2.0». В ходе нее журнал GQ обьявил номинантов на премию «Человек года». Мероприятие посетили певцы Филипп Киркоров и Дава, вокалисты группы Little Big Соня Таюрская и Илья Прусикин, группа Cream Soda, телеведущая Елена Летучая, блогер Даня Милохин, продюсер Яна Рудковская, а также Собчак и ее муж режиссер Константин Богомолов.
Богомолов был одет в черный костюм с белой рубашкой, а его жена — в свободное платье с открытыми плечами. Тем самым она подогрела регулярно возникающие слухи о том, что беременна.
«Не надейтесь!» — ответила Собчак на прямой вопрос журналистов об этом.
В 2013 году, как сообщал «Рамблер», Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана, в 2016-м родила ему сына Платона, а в 2019-м они развелись. В сентябре 2019-го Собчак вышла замуж за Богомолова.