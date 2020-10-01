Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Собчак подогрела слухи о беременности 

Артём Кульша 1 час назад
Собчак подогрела слухи о беременности
Фото: ТАСС
Журналистка Ксения Собчак подогрела слухи о беременности. Об этом сообщает «Телепрограмма».
30 сентября, как сообщал «Рамблер», состоялась вечеринка «Время голосовать 2.0». В ходе нее журнал GQ обьявил номинантов на премию «Человек года». Мероприятие посетили певцы Филипп Киркоров и Дава, вокалисты группы Little Big Соня Таюрская и Илья Прусикин, группа Cream Soda, телеведущая Елена Летучая, блогер Даня Милохин, продюсер Яна Рудковская, а также Собчак и ее муж режиссер Константин Богомолов.
Богомолов был одет в черный костюм с белой рубашкой, а его жена — в свободное платье с открытыми плечами. Тем самым она подогрела регулярно возникающие слухи о том, что беременна.

«Не надейтесь!» — ответила Собчак на прямой вопрос журналистов об этом.

В 2013 году, как сообщал «Рамблер», Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана, в 2016-м родила ему сына Платона, а в 2019-м они развелись. В сентябре 2019-го Собчак вышла замуж за Богомолова.
Видео дня. Кафельникова попалась на удочку экс-жениха Ходченковой
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Максим Виторган , Елена Летучая , Илья Прусикин , Константин Богомолов , Яна Рудковская , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Макаревича продемонстрировала «неравный брак»
Жена Макаревича продемонстрировала «неравный брак»
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Жена Костюшкина оценила «голые танцы» мужа с Тарзаном
Жена Костюшкина оценила «голые танцы» мужа с Тарзаном
Видео
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
00:18
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
00:10
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
00:20
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
Общество
Названо условие возвращения школьников с каникул
00:43
Названо условие возвращения школьников с каникул
Новости Москвы Образование
Разгадана тайна «катетера» в рукаве Байдена
00:15
Разгадана тайна «катетера» в рукаве Байдена
В мире США
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
04:52
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение