Собчак подогрела слухи о беременности 

Богомолов был одет в черный костюм с белой рубашкой, а его жена — в свободное платье с открытыми плечами. Тем самым она подогрела регулярно возникающие слухи о том, что беременна.

«Не надейтесь!» — ответила Собчак на прямой вопрос журналистов об этом.