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Кубанская любовница Тарзана пожаловалась на травлю и преследование 

Общественная служба новостей и ещё 3 4 часа назад
Предполагаемая любовница шоумена Тарзана Анастасия Шульженко записала видеообращение, в котором пожаловалась на травлю и преследование.
По словам женщины, она даже не может выйти на улицу − прохожие постоянно кидают проклятья в её адрес.

«Люди — душевные, моральные инвалиды. То, что мне пишут, бросают вслед — чересчур. Мне просто не дают прохода», − рассказала жительница Кубани.

Шульженко добавила, что специально «уехала подальше» в Новороссийск, чтобы уйти от скандала. Однако и здесь журналисты и хейтеры буквально не дают ей прохода.
Она пожаловалась на травлю со стороны СМИ. Её якобы обвинили во всех смертных грехах, а жену Тарзана Наташу Королеву − возвели «в ранг святых».

«Я не понимаю, что делает Сережа. Ты [Тарзан] с ума сошел? Что с тобой там делают? Как тебе там промыли мозги? Неужели все, что происходило — пустой звук?» — обратилась она к шоумену со слезами на глазах.

Ранее телеведущий Иван Ургант сравнил тайную инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко с изменой Тарзана.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Шульженко , Иван Ургант , Наташа Королева , Александр Лукашенко
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