Предполагаемая любовница шоумена Тарзана Анастасия Шульженко записала видеообращение, в котором пожаловалась на травлю и преследование.

По словам женщины, она даже не может выйти на улицу − прохожие постоянно кидают проклятья в её адрес.

«Люди — душевные, моральные инвалиды. То, что мне пишут, бросают вслед — чересчур. Мне просто не дают прохода», − рассказала жительница Кубани.

Шульженко добавила, что специально «уехала подальше» в Новороссийск, чтобы уйти от скандала. Однако и здесь журналисты и хейтеры буквально не дают ей прохода.

Она пожаловалась на травлю со стороны СМИ. Её якобы обвинили во всех смертных грехах, а жену Тарзана Наташу Королеву − возвели «в ранг святых».