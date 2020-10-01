Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Любовница Тарзана пожаловалась на проклятия 

Вероника Полынина 35 минут назад
Любовница Тарзана пожаловалась на проклятия
Фото: РИА Новости
Предполагаемая любовница Тарзана Анастасия Шульженко пожаловалась на травлю.
Девушка записала видеообращение, в котором заявила, что не может спокойно выйти на улицу, потому что ей не дают прохода и кидают вслед проклятия.

«Люди — душевные, моральные инвалиды. То, что мне пишут, бросают вслед — чересчур. Мне просто не дают прохода. Я не могу спокойно выйти из дома, просто чтобы сходить в магазин, потому что везде меня поджидают, кидают проклятия, разве что волосы не выдергивают», — заявила Анастасия.

Шульженко заявила, что уехала подальше от скандала в родной Новороссийск, но и тут ее подкарауливают хейтеры, а журналисты не дают покоя ее маме.
Она возмутилась также, что телеканалы обвиняют ее во всех смертных грехах, а супругу Тарзана Наташу Королеву, которую Шульженко называет «госпожа Порывай», «возводят в ранг святых».
Наиболее эмоциональной частью выступления Шульженко стало обращение к Тарзану.

«Я не понимаю, что делает Сережа. Ты с ума сошел? Что с тобой там делают? Как тебе там промыли мозги? Неужели все, что происходило — пустой звук? Если так, то я, наверное, совсем ничего не понимаю в людях», — сказала она со слезами на глазах.

Шульженко также заявила, что она не собирается оправдываться за свои чувства к Глушко, и ей не стыдно ни за один прожитый день.
Как сообщал «Рамблер», ранее появилась информация, что Анастасия Шульженко — профессиональная актриса. Девушка снималась в ток-шоу и выдавала себя за других людей, делилась драматическими историями. После этого поклонники Наташи Королевой и Тарзана заподозрили пару в пиаре. Скандал с изменой совпал с всплеском творческой активности певицы, также СМИ сообщали о резком росте стоимости гонорара Тарзана за выступления.
Видео дня. Кафельникова попалась на удочку экс-жениха Ходченковой
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наташа Королева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Пропавшую два года назад женщину нашли в море
Пропавшую два года назад женщину нашли в море
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Видео
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
00:18
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
00:10
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
00:20
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
Общество
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
04:52
Неизвестный с заточкой атаковал Саакашвили
В мире
Евросоюз расширил санкции по Крыму
01:19
Евросоюз расширил санкции по Крыму
Политика
Адвокат назвала подозреваемого в гибели дочери Конкина
02:47
Адвокат назвала подозреваемого в гибели дочери Конкина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение