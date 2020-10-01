Любовница Тарзана пожаловалась на проклятия 

Предполагаемая любовница Тарзана Анастасия Шульженко пожаловалась на травлю.

Девушка записала видеообращение, в котором заявила, что не может спокойно выйти на улицу, потому что ей не дают прохода и кидают вслед проклятия.

«Люди — душевные, моральные инвалиды. То, что мне пишут, бросают вслед — чересчур. Мне просто не дают прохода. Я не могу спокойно выйти из дома, просто чтобы сходить в магазин, потому что везде меня поджидают, кидают проклятия, разве что волосы не выдергивают», — заявила Анастасия.

Шульженко заявила, что уехала подальше от скандала в родной Новороссийск, но и тут ее подкарауливают хейтеры, а журналисты не дают покоя ее маме.

Она возмутилась также, что телеканалы обвиняют ее во всех смертных грехах, а супругу Тарзана Наташу Королеву , которую Шульженко называет «госпожа Порывай», «возводят в ранг святых».

Наиболее эмоциональной частью выступления Шульженко стало обращение к Тарзану.

«Я не понимаю, что делает Сережа. Ты с ума сошел? Что с тобой там делают? Как тебе там промыли мозги? Неужели все, что происходило — пустой звук? Если так, то я, наверное, совсем ничего не понимаю в людях», — сказала она со слезами на глазах.

Шульженко также заявила, что она не собирается оправдываться за свои чувства к Глушко, и ей не стыдно ни за один прожитый день.

Как сообщал «Рамблер», ранее появилась информация, что Анастасия Шульженко — профессиональная актриса. Девушка снималась в ток-шоу и выдавала себя за других людей, делилась драматическими историями. После этого поклонники Наташи Королевой и Тарзана заподозрили пару в пиаре. Скандал с изменой совпал с всплеском творческой активности певицы, также СМИ сообщали о резком росте стоимости гонорара Тарзана за выступления.