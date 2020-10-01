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У Рудковской и Плющенко появился еще один сын 

Вероника Полынина 6 минут назад
У Рудковской и Плющенко появился еще один сын
Фото: Instagram
У музыкального продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко родился сын. О пополнении в семье Рудковская рассказала в Instagram.

«Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала Рудковская.

Малыш появился на свет 25 сентября с помощью суррогатной мамы.
Как сообщал «Рамблер», до появления на свет Арсения у Яны Рудковской было трое сыновей: Николай и Андрей появились в браке с предпринимателем Виктором Батуриным, Александр (Гном Гномыч) — в браке с Плющенко.
Звездная пара давно пыталась обзавестись еще одни ребенком: 45-летняя Яна Рудковская рассказывала, что делала все необходимые обследования, лечилась гормональными препаратами, прошла несколько процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — но все усилия оказались тщетны. Наконец, супруги решили прибегнуть к услугам суррогатной матери.
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Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Виктор Батурин , Евгений Плющенко
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