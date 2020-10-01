У Рудковской и Плющенко появился еще один сын 

У музыкального продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко родился сын. О пополнении в семье Рудковская рассказала в Instagram.

«Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала Рудковская.

Малыш появился на свет 25 сентября с помощью суррогатной мамы.

Как сообщал «Рамблер», до появления на свет Арсения у Яны Рудковской было трое сыновей: Николай и Андрей появились в браке с предпринимателем Виктором Батуриным , Александр (Гном Гномыч) — в браке с Плющенко.

Звездная пара давно пыталась обзавестись еще одни ребенком: 45-летняя Яна Рудковская рассказывала, что делала все необходимые обследования, лечилась гормональными препаратами, прошла несколько процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — но все усилия оказались тщетны. Наконец, супруги решили прибегнуть к услугам суррогатной матери.