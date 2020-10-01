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Максиму Фадееву вызвали скорую 

Вероника Полынина 19 минут назад
Максиму Фадееву вызвали скорую
Фото: РИА Новости
Продюсер Максим Фадеев получил серьезные травмы во время прогулки на электрическом самокате в загородном поселке.
Как сообщает Super, музыканту вызвали скорую помощь. Медики диагностировали переломы нескольких ребер и ушиб грудной клетки. При этом госпитализация Фадееву не понадобилась. Сейчас он находится дома и соблюдает постельный режим.
По признанию Фадеева, перед падением он мчался на электросамокате на полной скорости. Других подробностей продюсер не привел, отметив, что ему трудно дышать и разговаривать.
Ранее, как сообщал «Рамблер», режиссер фильма «Как я провел этим летом» Алексей Попогребский был госпитализирован в реанимацию после падения в состоянии алкогольного опьянения. 48-летний режиссер получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
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Шоу-бизнес , Алексей Попогребский , Максим Фадеев
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