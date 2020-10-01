Максиму Фадееву вызвали скорую 

Продюсер Максим Фадеев получил серьезные травмы во время прогулки на электрическом самокате в загородном поселке.

Как сообщает Super , музыканту вызвали скорую помощь. Медики диагностировали переломы нескольких ребер и ушиб грудной клетки. При этом госпитализация Фадееву не понадобилась. Сейчас он находится дома и соблюдает постельный режим.

По признанию Фадеева, перед падением он мчался на электросамокате на полной скорости. Других подробностей продюсер не привел, отметив, что ему трудно дышать и разговаривать.