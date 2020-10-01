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На Фадеева подали в суд из-за долгов

News.ruиещё 1
1 час назад
Музыкальному продюсеру Максиму Фадееву, как главе лейбла «Мальфа», придётся судиться из-за долгов. Истцом в этом деле стал один из российских брендов бытовой техники и электроники, производящий смартфоны, планшеты, телевизоры и не только.
На Фадеева подали в суд из-за долгов
Фото: ТАССТАСС
Компания заявила, что лейбл Фадеева не выплатил ей долги. Конкретная сумма не разглашается, однако подразумевается, что разговор идёт о крупной сумме.
Лейбл продюсера и бренд заключили договор два года назад. Однако фирма не получила оговоренной прибыли от сотрудничества.
«К сожалению, представители лейбла на протяжении почти двух лет просили перенести исполнение обязательств по контракту, и в конечном итоге их не выполнили», — цитирует генерального директора компании-истца портал Teleprogramma.
Дело будет рассматривать столичный Арбитражный суд.
Как ранее передавал NEWS.ru, Фадеев заявил, что телевидение в России изжило себя. По его словам, люди там «пилят свои последние возможности».
Проблема отрасли в том, что люди хотят зарабатывать, а государство даёт «маленькие копиюшки».
Шоу-бизнес,Максим Фадеев,
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