Коронавирус обанкротил Лепса

Российский певец Григорий Лепс был вынужден закрыть свой бизнес из-за коронавируса. Пандемию не пережила кулинарная лавка артиста «Пироги» на Пятницкой улице в Москве

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лепс открыл «Пироги» около года назад. Сотрудники признались, что заведение не приносило певцу ожидаемого дохода, а во время пандемии стало сильно убыточным, сообщил StarHit. При этом сам Лепс возлагал на кулинарную лавку большие надежды и даже задумывался о создании сети.

У Лепса остались довольно популярное у москвичей питейное заведение «Рюмка водки», а также ресторан «Лесной». Кроме того, у певца есть собственная линия очков и доля в ювелирной компании.

Во время пандемии Лепс подал заявление на получение прямых выплат от государства — по одному МРОТ на работника. Ему отказали из-за сокращения более 10% персонала. После этого Лепс заявил, что артисты должны не жаловаться на бедственное положение, а работать.