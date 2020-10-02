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Григорий Лепс закрыл бизнес из-за коронавируса

Секрет Фирмыиещё 16
22 часа назад
Российский певец Григорий Лепс был вынужден закрыть свой бизнес из-за коронавируса. Пандемию не пережила кулинарная лавка артиста «Пироги» на Пятницкой улице в Москве.
Коронавирус обанкротил Лепса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Лепс открыл «Пироги» около года назад. Сотрудники признались, что заведение не приносило певцу ожидаемого дохода, а во время пандемии стало сильно убыточным, сообщил StarHit. При этом сам Лепс возлагал на кулинарную лавку большие надежды и даже задумывался о создании сети.
У Лепса остались довольно популярное у москвичей питейное заведение «Рюмка водки», а также ресторан «Лесной». Кроме того, у певца есть собственная линия очков и доля в ювелирной компании.
Во время пандемии Лепс подал заявление на получение прямых выплат от государства — по одному МРОТ на работника. Ему отказали из-за сокращения более 10% персонала. После этого Лепс заявил, что артисты должны не жаловаться на бедственное положение, а работать.
Ранее о гибели бизнеса из-за пандемии коронавируса рассказали певица Наташа Королёва и её супруг Тарзан (Сергей Глушко). Они были вынуждены закрыть салоны красоты.
Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,Григорий Лепс,StarHit,Москва,
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