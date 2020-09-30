Джигурда назвал себя причастным к увольнению Малахова 

Джигурда рассказал, что несколько лет назад он и его супруга Марина Анисина подали заявление в суд на ток-шоу, в которых его обвиняли в изнасиловании, подделке завещания и других грехах.

«После моего заявления и заявления олимпийской чемпионки Марины Анисиной Андрея Малахова уволили с Первого канала и перевели на другой», — утверждает Джигурда.

При этом, по словам актера, доказать свою правоту в суде очень сложно, потому что телеканалы для производства скандальных ток-шоу пользуются услугами «фирм-однодневок».

«На суде говорят, что все были наказаны, уволены. В случае с Андреем Малаховым была уволена вся команда. Малахов и Галькович были переведены на «Россию», — заявил Джигурда.

Напомним, Андрей Малахов покинул Первый канал летом 2017 года. Переход на телеканал «Россия» бурно обсуждался общественностью. Сам Малахов объяснил свой трансфер «кризисом жанра» и желанием большей самостоятельности.