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Джигурда назвал себя причастным к увольнению Малахова 

Вероника Полынина 34 минуты назад
Джигурда назвал себя причастным к увольнению Малахова
Фото: РИА Новости
Актер Никита Джигурда раскрыл причину увольнения Андрея Малахова с Первого канала. В интервью РИА ФАН Джигурда заявил, что именно из-за него знаменитому телеведущему пришлось «переехать» на вторую кнопку.
Джигурда рассказал, что несколько лет назад он и его супруга Марина Анисина подали заявление в суд на ток-шоу, в которых его обвиняли в изнасиловании, подделке завещания и других грехах.

«После моего заявления и заявления олимпийской чемпионки Марины Анисиной Андрея Малахова уволили с Первого канала и перевели на другой», — утверждает Джигурда.

При этом, по словам актера, доказать свою правоту в суде очень сложно, потому что телеканалы для производства скандальных ток-шоу пользуются услугами «фирм-однодневок».

«На суде говорят, что все были наказаны, уволены. В случае с Андреем Малаховым была уволена вся команда. Малахов и Галькович были переведены на «Россию», — заявил Джигурда.

Напомним, Андрей Малахов покинул Первый канал летом 2017 года. Переход на телеканал «Россия» бурно обсуждался общественностью. Сам Малахов объяснил свой трансфер «кризисом жанра» и желанием большей самостоятельности.
Как писал «Рамблер», ранее Никита Джигурда оправдался за видео, на котором держит за грудь балерину Анастасию Волочкову. Шоумен заверил, что относится к Волочковой как к «доченьке» и часто ходит к ней в гости вместе с женой.
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Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Андрей Малахов , Анастасия Волочкова , Марина Анисина , РИА ФАН
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