Пугачева спела о любви к Галкину 

В начале ролика певица пригласила подписчиков прогуляться по осенним листьям.

«Осенние листья, шумят и шумят в саду, знакомой тропою я рядом с тобой иду, и счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет», — спела она, заменив в тексте «любимого» на «Максимку».

Подписчикам видео понравилось, они пожелали Пугачевой с Галкиным любви и родить еще детей.

«Счастливая женщина — так ли?» — написала @avalenty (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Алла, вы прелесть, смотрю на ваших деток и думаю, вам ещё нужно двоих, какие они у вас талантливые и хорошие, особенно Лизочек. Здоровья и семейного счастья вам с Максимом», — @viktoriakonstans.

«Аллочка, Максим, какие вы молодцы Ну что мы видим, простые бедные люди А вы нам и красоту своего замка, и территории показываете», — @ship.65.

Как сообщал «Рамблер», певица вышла замуж за телеведущего в 2011 году. Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью.

В одном из интервью Пугачева рассказывала, что впервые почувствовала себя счастливой в браке, когда вышла замуж за Галкина. Певица отмечала, что ее супруг молод, красив и с чувством юмора. Перед свадьбой он заверил Пугачеву, что с ним она сможет спокойно состариться.