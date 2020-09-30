Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Пугачева спела о любви к Галкину 

Мария Иванова 46 минут назад
Пугачева спела о любви к Галкину
Фото: РИА Новости
Певица Алла Пугачева посвятила своему мужу, телеведущему Максиму Галкину песню «Осенние листья», немного изменив текст. Видео с песней артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
В начале ролика певица пригласила подписчиков прогуляться по осенним листьям.

«Осенние листья, шумят и шумят в саду, знакомой тропою я рядом с тобой иду, и счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет», — спела она, заменив в тексте «любимого» на «Максимку».

Подписчикам видео понравилось, они пожелали Пугачевой с Галкиным любви и родить еще детей.

«Счастливая женщина — так ли?» — написала @avalenty (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Алла, вы прелесть, смотрю на ваших деток и думаю, вам ещё нужно двоих, какие они у вас талантливые и хорошие, особенно Лизочек. Здоровья и семейного счастья вам с Максимом», — @viktoriakonstans.

«Аллочка, Максим, какие вы молодцы Ну что мы видим, простые бедные люди А вы нам и красоту своего замка, и территории показываете», — @ship.65.

Как сообщал «Рамблер», певица вышла замуж за телеведущего в 2011 году. Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью.
В одном из интервью Пугачева рассказывала, что впервые почувствовала себя счастливой в браке, когда вышла замуж за Галкина. Певица отмечала, что ее супруг молод, красив и с чувством юмора. Перед свадьбой он заверил Пугачеву, что с ним она сможет спокойно состариться.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Космические силы США отправят войска на орбиту
Космические силы США отправят войска на орбиту
Голая россиянка в плаще напугала рыбака
Голая россиянка в плаще напугала рыбака
Выстрелил и забыл: Javelin не сработал при Зеленском
Выстрелил и забыл: Javelin не сработал при Зеленском
Соседи рассказали об убившем жену депутате
Соседи рассказали об убившем жену депутате
Видео
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте