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В скандале с детским «Евровидением» замешан Киркоров 

Мария Иванова 2 часа назад
В скандале с детским «Евровидением» замешан Киркоров
Фото: РИА Новости
Telegram-канал «Светские хроники» заявил, что победой Софии Феськовой на детском «Евровидении» недоволен певец Филипп Киркоров, который хотел отправить на конкурс своего протеже Рутгера Гарехта. По версии канала, именно из-за Киркорова мог начаться скандал в СМИ и соцсетях.
Как писал «Рамблер», лидером зрительского голосования на отборе «Евровидения» был Гарехт, но после суммирования голосов жюри и зрителей победу одержала Феськова.
Мать Гарехта усомнилась в честности голосования. В частности, она обратила внимание, что жюри оценивало номера по видео с технической репетиции. В соцсетях начали травить Феськову, ее семью заподозрили в связях с организаторами конкурса.

«Когда кого-то «топят», всегда должен возникать закономерный вопрос: «кому это выгодно?» Никого не обвиняем, все лишь на уровне предположений, но Гарехт — протеже Киркорова, и Бедросыч явно недоволен таким результатом», — отметил автор «Светских хроник» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Канал обратил внимание, что именно Киркоров предложил Гарехту участвовать в этом конкурсе. По мнению «Светских хроник», у певца есть ресурсы для того, чтобы «задавить» Феськову.

«Мы знаем, как Бедросович болезненно реагирует на проигрыши. Да и интернет все помнит. Слишком много странных людей еще до конкурса стали писать о будущей победе протеже Филиппа», — заключил канал.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров
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