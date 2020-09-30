В скандале с детским «Евровидением» замешан Киркоров 

Telegram-канал «Светские хроники» заявил, что победой Софии Феськовой на детском «Евровидении» недоволен певец Филипп Киркоров , который хотел отправить на конкурс своего протеже Рутгера Гарехта. По версии канала, именно из-за Киркорова мог начаться скандал в СМИ и соцсетях.

Как писал «Рамблер», лидером зрительского голосования на отборе «Евровидения» был Гарехт, но после суммирования голосов жюри и зрителей победу одержала Феськова.

Мать Гарехта усомнилась в честности голосования. В частности, она обратила внимание, что жюри оценивало номера по видео с технической репетиции. В соцсетях начали травить Феськову, ее семью заподозрили в связях с организаторами конкурса.

«Когда кого-то «топят», всегда должен возникать закономерный вопрос: «кому это выгодно?» Никого не обвиняем, все лишь на уровне предположений, но Гарехт — протеже Киркорова, и Бедросыч явно недоволен таким результатом», — отметил автор «Светских хроник» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Канал обратил внимание, что именно Киркоров предложил Гарехту участвовать в этом конкурсе. По мнению «Светских хроник», у певца есть ресурсы для того, чтобы «задавить» Феськову.