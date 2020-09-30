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Коронавирус лишил Малышеву соведущего 

Артём Кульша 2 часа назад
Коронавирус лишил Малышеву соведущего
Фото: РИА Новости
Врач Герман Гандельман больше не ведет шоу «Здоровье» и «Жить здорово!», потому что врачам в Израиле запрещено покидать страну. Об этом его соведущая Елена Малышева сообщила «Собеседнику».
Гандельман, как сообщал «Рамблер», — кардиолог и кардиохирург. Восемь месяцев назад он перестал вести передачи «Здоровье» и «Жить здорово!». В феврале стало известно, что врач лечится в Израиле от приступов почечной колики.
Сегодня Малышева рассказала, что Гандельман не может покинуть пределы Израиля, гражданином которого является, потому что является еще и врачом, а запрет врачам покидать страну — условие карантина, введенного местными властями для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

«У нас на днях ввели жесткий карантин, который связан с увеличением количества зараженных коронавирусом. Выходить из дома можно, но в основном только в магазин и аптеку. Люди, которые не соблюдают рекомендации, получают штрафы», — прокомментировал сам Гандельман.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 33,7 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,1 миллиона человек, в Израиле — 239,8 тысячи человек.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , Израиль
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