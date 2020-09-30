«Они играли роль»: Листерман познакомил Шейк и Роналду 

«В гостях у Гордона», как сообщал «Рамблер», — шоу журналиста Дмитрия Гордона. Вчера его гостем стал Листерман — владелец агенства знакомств. В ходе передачи он заявил, что познакомил Шейк и Роналду.

«Ну это как бы вот этот брак… Как они называются, такие браки? Для красоты! Они играли роль» — рассказал Листерман.

Он объяснил, что Роналду нужно было прикрытие, так как он любит мальчиков и не хотел разочаровать своих фанатов этим, а Шейк была нужна популярность. Сводник добавил, что получил нормальную стипендию за то, что познакомил их друг с другом.