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«Они играли роль»: Листерман познакомил Шейк и Роналду 

Артём Кульша 2 часа назад
«Они играли роль»: Листерман познакомил Шейк и Роналду
Фото: Reuters
Сводник Петр Листерман познакомил модель Ирину Шейк и футболиста Криштиану Роналду и получил за это нормальную стипендию. Об этом он сам рассказал в эфире YouTube-шоу «В гостях у Гордона».
«В гостях у Гордона», как сообщал «Рамблер», — шоу журналиста Дмитрия Гордона. Вчера его гостем стал Листерман — владелец агенства знакомств. В ходе передачи он заявил, что познакомил Шейк и Роналду.

«Ну это как бы вот этот брак… Как они называются, такие браки? Для красоты! Они играли роль» — рассказал Листерман.

Он объяснил, что Роналду нужно было прикрытие, так как он любит мальчиков и не хотел разочаровать своих фанатов этим, а Шейк была нужна популярность. Сводник добавил, что получил нормальную стипендию за то, что познакомил их друг с другом.
Шейк и Роналду встречались в 2010-2015 годах. В 2015-2019 годах модель встречалась с актером Брэдли Купером. В 2017-м она родила ему дочь Лею. Роналду в настоящее время встречается с моделью Джорджиной Родригес. В 2017-м она родила ему дочь Алану Мартину.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Брэдли Купер , Петр Листерман , Алан Мартин , Криштиану Роналду , Ирина Шейк , Дмитрий Гордон
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