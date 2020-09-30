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Панин рассказал об отношениях с Марией Александровой 

Павел Тиунов 17 минут назад
Панин рассказал об отношениях с Марией Александровой
Фото: РИА Новости
Алексей Панин заявил, что у него был «сумасшедший роман» с Марией Александровой. На тот момент артистка жила в гражданском браке с Александром Домогаровым, сообщает издание «Дни.ру».
Панин опубликовал совместное фото с Александровой на своей странице в Instagram. На снимке актеры сидят рядом за праздничным столом и улыбаются.

«Это фотография единственное что осталось от…», — загадочно подписал снимок артист (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

Подписчики Панина принялись гадать, что он имел в виде. Большинство пользователей сошлись во мнении, что речь идет о нежных отношениях между артистами. При этом многие нелестно высказались об Александровой. Впрочем, некоторые поклонники посоветовали не делать поспешных выводов.

«Люди. человек просто выкладывает фото с коллегами, а вы уже девочку с грязью смешали», — написала пользовательница под ником viktzolotaryova.

«У нас был сумасшедший роман и это не секрет», — ответил ей Панин.

Журналисты издания «Дни.ру» напомнили, что Панин и Александрова познакомились в 2006 году. Отношения развивались на фоне сожительства актрисы с Александром Домогаровым.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Панин , Мария Александрова
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