«У Коляна дети есть?»: Басков поверг в шок фанатов 

Николай Басков отдыхает на Алтае с девушкой и ребенком, решили фанаты певца, тщательно рассмотрев его профиль в Instagram . Поклонники подозревают, что это семья артиста, которую он давно и тщательно скрывает.

Пристальное внимание пользователей привлекло селфи, на котором артист запечатлен на катере. При этом за его спиной видны силуэты женщины и ребенка. Пользователи предположили, что именно с этими людьми Басков проводит отдых в горах Алтая и потребовали от артиста объяснений.

«Мы хотим знать, кто скрывается за широкой спиной, Николай», — написала пользовательница под ником konfetkislove (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

«Николай а что за красотки на заднем плане новые пасии?» — поинтересовался администратор паблика fan_akkaynt_maksim_galkin.

«У Коляна дети есть?)» — недоуменно спросил beka_kz_almaty.

Басков оставил комментарии без ответа. Поэтому его подписчики предположили, что на самом деле на фото запечатлена его семья, которую он тщательно скрывает.