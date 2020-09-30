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«У Коляна дети есть?»: Басков поверг в шок фанатов 

Павел Тиунов 49 минут назад
«У Коляна дети есть?»: Басков поверг в шок фанатов
Фото: РИА Новости
Николай Басков отдыхает на Алтае с девушкой и ребенком, решили фанаты певца, тщательно рассмотрев его профиль в Instagram. Поклонники подозревают, что это семья артиста, которую он давно и тщательно скрывает.
Пристальное внимание пользователей привлекло селфи, на котором артист запечатлен на катере. При этом за его спиной видны силуэты женщины и ребенка. Пользователи предположили, что именно с этими людьми Басков проводит отдых в горах Алтая и потребовали от артиста объяснений.

«Мы хотим знать, кто скрывается за широкой спиной, Николай», — написала пользовательница под ником konfetkislove (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

«Николай а что за красотки на заднем плане новые пасии?» — поинтересовался администратор паблика fan_akkaynt_maksim_galkin.

«У Коляна дети есть?)» — недоуменно спросил beka_kz_almaty.

Басков оставил комментарии без ответа. Поэтому его подписчики предположили, что на самом деле на фото запечатлена его семья, которую он тщательно скрывает.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Комментарии
Шоу-бизнес , Николай Басков , Алтай
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