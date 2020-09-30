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«Уральские пельмени» выиграли суд у Нетиевского 

Павел Тиунов 53 минуты назад
«Уральские пельмени» выиграли суд у Нетиевского
Фото: РИА Новости
Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский не смог отстоять в суде права на использование архивных материалов команды, сообщает Ura.ru. В результате его обязали оплатить судебные издержки на сумму в 1,5 миллиона рублей.
В пресс-службе коллектива пояснили, что разбирательство между «пельменями» и их бывшим директором длилось три года. В результате суд встал на сторону юмористов. Нетиевский должен будет оплатить издержки по процессу, а также непогашенные судебные долги. Общая сумма, с которой экс-директору коллектива придется расстаться, — около 5 миллионов рублей.
Сам Нетивеский, комментируя новость, назвал опубликованную информацию «очередной клеветой» со стороны нового руководства «пельменей». Он пояснил, что суд проиграла компания, в которой у него есть «50-процентное участие».

«Она (компания) дальше будет защищать свои интересы, так как была лишена активов благодаря действиям нынешнего руководства коллектива», — отметил Нетиевский.

Экс-директор команды пояснил, что его разбирательства с бывшими коллегами только впереди.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Нетиевский , РИА Ura.ru
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