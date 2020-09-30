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Ургант «раскрыл» тайный план России по уничтожению мировой экономики 

Вероника Полынина 33 минуты назад
Ургант «раскрыл» тайный план России
Фото: РИА Новости
Иван Ургант рассказал о тайном плане России по уничтожению мировой экономики с помощью повышения курсов доллара и евро.
Телеведущий также посоветовал СМИ «не прославлять» иностранную валюту в заголовках о колебаниях на валютных рынках.
Комментируя новость об очередном скачке доллара и евро, Иван Ургант призвал журналистов точнее подбирать формулировки. По словам телеведущего, с правильными глаголами и определениями новость может зазвучать совершенно иначе.

«Курс евро, задыхаясь гнилой одышкой, вскарабкался на отметку 93 рубля и гнилым зубом процарапал её. А доллар, мерзко извиваясь, как недобитый червь, подполз к гордо стоявшим и уверенно смотрящим в будущее 80 рублям», — заявил ведущий «Вечернего Урганта».

Он также призвал телезрителей не волноваться, назвав повышение курсов евро и доллара тайным планом России по уничтожению мировой экономики.
По словам Урганта, иностранцы смотрят курс рубля и думают, что сейчас выгодно отдыхать в России, но не могут туда попасть, копятся на границе и «давят друг друга».

«И вот когда курс уже окончательно повышен, все россияне идут в обменник, покупают на всю зарплату четыре евро, кладут их в конверт, любой европейский адрес пишут и вкладывают туда записку с одной фразой: «Надеюсь, это будет вам хорошим уроком» — пошутил ведущий, добавив, что план разработан Минэкономразвития совместно с Викторией Боней.

Ранее «Рамблер» писал, что в среду курсы доллара и евро резко упали к рублю после издания директивы правительства РФ, ограничивающей размер валютных активов госкомпаний уровнем октября 2018 года.
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Шоу-бизнес , Виктория Боня , Иван Ургант , Правительство РФ , Минэкономразвития
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