Ургант «раскрыл» тайный план России

Иван Ургант рассказал о тайном плане России по уничтожению мировой экономики с помощью повышения курсов доллара и евро.

Телеведущий также посоветовал СМИ «не прославлять» иностранную валюту в заголовках о колебаниях на валютных рынках.

Комментируя новость об очередном скачке доллара и евро, Иван Ургант призвал журналистов точнее подбирать формулировки. По словам телеведущего, с правильными глаголами и определениями новость может зазвучать совершенно иначе.

«Курс евро, задыхаясь гнилой одышкой, вскарабкался на отметку 93 рубля и гнилым зубом процарапал её. А доллар, мерзко извиваясь, как недобитый червь, подполз к гордо стоявшим и уверенно смотрящим в будущее 80 рублям», — заявил ведущий «Вечернего Урганта».

Он также призвал телезрителей не волноваться, назвав повышение курсов евро и доллара тайным планом России по уничтожению мировой экономики.

По словам Урганта, иностранцы смотрят курс рубля и думают, что сейчас выгодно отдыхать в России, но не могут туда попасть, копятся на границе и «давят друг друга».

«И вот когда курс уже окончательно повышен, все россияне идут в обменник, покупают на всю зарплату четыре евро, кладут их в конверт, любой европейский адрес пишут и вкладывают туда записку с одной фразой: «Надеюсь, это будет вам хорошим уроком» — пошутил ведущий, добавив, что план разработан Минэкономразвития совместно с Викторией Боней.