Водонаева предложила способ тушения лесных пожаров 

Телеведущая Алена Водонаева заявила, что необходимо прекратить «жить на авось» и как можно больше распространять информацию о лесных пожарах в соцсетях.

Она отметила, что ей приходит много сообщений о пожарах.

«Вот в этом году в нашей стране горели Якутск и Воронеж. Оранжевое небо от дыма и огня в Орегоне и Калифорнии вы наверняка тоже видели в соцсетях. Мне кажется, что мы ходим по кругу каждый год. Каждый год горит лес где-то в какой-то части Земли, каждый год на его тушение тратятся миллиарды, а толку все нет. Каждый год уже другой лес загорается снова», — написала Водонаева в Instagram.

«Мне очень обидно, потому что новый лес за год не вырастишь. А когда я начинаю осознавать, что мы с вами его уже не увидим, да и наши дети вряд ли застанут, то становится жутко. У меня вопрос ко всем, что нужно сделать для того, чтобы прекратить пожары? Вопрос ко всем, во всем мире, и в США, и в России. Неужели мы ничего не можем сделать, неужели нет каких-то противопожарных систем? Может быть, лучше придумать какую-то вещь, которая поможет избежать пожаров, чем каждый год сливать в никуда тонны денег и ресурсов? Возможно ли вообще такое?» — задалась вопросом Водонаева.

Она пояснила, что каждый год о пожарах в том или ином регионе в соцсетях «кричат» именно местные жители.

«Пока местные достучатся и смогут распространить информацию, на федеральном уровне этим, похоже, никто не занимается. Но есть и другая сторона. В Якутске, вот, задержали 14 человек, по вине которых произошли пожары. Из-за 14, извините меня, идиотов, вместо леса мы имеем теперь пепелище», — написала Водонаева.

«Вот честное слово, может хватит уже жить на «авось»? Подумаешь, выкинул окурок в лесу, сам потухнет, или зачем костер тушить? Пока в регионе о пожаре не затрубят все соцсети, там может один вертолет летать и в холостую пытаться затушить то, что уже разгорелось. Мы как будто сами не видим необратимых последствий нашей же безответственности. Пора учиться жить по-другому», — заключила ведущая.

Напомним, в субботу возгорание сухой растительности произошло в Аксайском районе Ростовской области. К вечеру площадь ландшафтного пожара в регионе достигла 100 га. Пожар удалось потушить к утру воскресенья.

Площадь ландшафтных пожаров под Воронежем достигла 95 га.