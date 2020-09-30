Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Алексей Учитель отреагировал на слухи о романе с Кристиной Асмус 

News.ru и ещё 8 1 час назад
Учитель отреагировал на слухи о романе с Асмус
Фото: globallookpress.com
Режиссёр Алексей Учитель, автор документальной картины «Рок» и скандальной «Матильды», прокомментировал слухи о его романе с актрисой Кристиной Асмус.
Ранее в Сети появилась информация о том, что звёзды были в ресторане на Патриарших прудах.

На Патриарших прудах, может, я и был, но без Кристины Асмус. Недавно узнал, что она попала в больницу. Хотел позвонить, поддержать! Всё, что пишут о нас, чушь, — отметил режиссёр.

По его словам, он находится в дружеских отношениях с бывшей женой Гарика Харламова, сообщает Telegram-канал «Звездач».
О разводе комика и актрисы Кристины Асмус стало известно 22 июня. Пара воспитывает дочь Анастасию, которая 1 сентября пошла в первый класс. После расставания прошло уже несколько месяцев, а резидент Comedy Club всё ещё ходит в завидных женихах, правда, уже неоднократно появлялась информация о его новых романах.
Как писал NEWS.ru, Харламов заявил, что у них с Кристиной Асмус после развода осталось всё так же, «кроме штампов в паспорте».
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
News.ru: последние новости
Любовница Тарзана высмеяла танцора в ролике под песню Наташи Королёвой Любовница Тарзана высмеяла танцора в ролике под песню Наташи Королёвой Кудрявцева рассказала об «издевательствах» Шепелева над Фриске Кудрявцева рассказала об «издевательствах» Шепелева над Фриске Отец участника Детского Евровидения рассказал о скандале с отбором Отец участника Детского Евровидения рассказал о скандале с отбором
Комментарии
Шоу-бизнес , Образование , Гарик Харламов , Алексей Учитель , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Алексей Воробьев перенес инсульт
Алексей Воробьев перенес инсульт
Видео
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение