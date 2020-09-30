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"Нужно не пить алкашку": Боня ответила россиянам

Артём Кульша
38 минут назад
Выглядеть в 40 лет на 25 можно, если не употреблять алкоголь. Об этом, как сообщает Sport24, заявила телезвезда Виктория Боня.
"Нужно не пить алкашку": Боня ответила россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На днях один из подписчиков в инстаграме спросил 40-летнюю Боню, что нужно пить, чтобы выглядеть на 25 лет в 40. Боня ответила, что нужно не пить «алкашку». Она добавила, что не употребляет спиртное уже много лет, а также не забросила сыроедение. Вчера телезвезда опубликовала в сторис фотографию своего ужина — авокадо с петрушкой.
В марте, как сообщал «Рамблер», Боня рассказала в инстаграме, что ради заботы о здоровье ничего не ела в течение четырех дней. По ее словам, после этого ее глаза засияли, усталость и потухшесть ушли, появилось чувство, будто лицо похудело, а за спиной выросли крылья.
Весной журналистка Ксения Собчак назвала Боню тупой, а телеведущая Ксения Бородина сравнила ее с мышкой, какающей в дупле, за то, что та считает пандемию коронавирусной инфекции всемирным заговором. Летом журналист Владимир Соловьев назвал Боню удивительным созданием по той же причине.
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