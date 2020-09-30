"Нужно не пить алкашку": Боня ответила россиянам

На днях один из подписчиков в инстаграме спросил 40-летнюю Боню, что нужно пить, чтобы выглядеть на 25 лет в 40. Боня ответила, что нужно не пить «алкашку». Она добавила, что не употребляет спиртное уже много лет, а также не забросила сыроедение. Вчера телезвезда опубликовала в сторис фотографию своего ужина — авокадо с петрушкой.
В марте, как сообщал «Рамблер», Боня рассказала в инстаграме, что ради заботы о здоровье ничего не ела в течение четырех дней. По ее словам, после этого ее глаза засияли, усталость и потухшесть ушли, появилось чувство, будто лицо похудело, а за спиной выросли крылья.