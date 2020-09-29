"Трясло": актриса об откровенной сцене с Харламовым

В октября, как сообщал «Рамблер», на ТНТ состоится премьера комедии «Гусар» про гусара, который прибыл в современный мир из 1812 года. Харламов сыграет в фильме главную роль, а Радченко — одну из второстепенных. Сегодня она рассказала «Телепрограмме», что в картине есть интимная сцена с ее и Харламовым участием, а съемки в ней оказались для нее настоящим испытанием.
Также она рассказала, что Харламов оказался невероятно аккуратным и сумел ни разу не прикоснуться к ней во время съемок этой сцены. Кроме того, Радченко сообщила, что за кадром общаться с Харламовым очень легко, потому что он все время шутит.
В середине сентября жена Харламова актриса Кристина Асмус
, с которой он разводится, рассказала, что режиссер Филипп Юрьев
снял, но не использовал обнаженные сцены с ее участием в своем фильме «Китобой», и ей это очень приятно.