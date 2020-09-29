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Актриса об откровенной сцене с Харламовым: «Трясло, потели ладони»

Алиса Селезнёва
39 минут назад
Комик Гарик Харламов смог ни разу не дотронуться до актрисы Екатерины Радченко во время съемок откровенной сцены. Об этом сама Радченко рассказала «Телепрограмме».
"Трясло": актриса об откровенной сцене с Харламовым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В октября, как сообщал «Рамблер», на ТНТ состоится премьера комедии «Гусар» про гусара, который прибыл в современный мир из 1812 года. Харламов сыграет в фильме главную роль, а Радченко — одну из второстепенных. Сегодня она рассказала «Телепрограмме», что в картине есть интимная сцена с ее и Харламовым участием, а съемки в ней оказались для нее настоящим испытанием.
«В сцене есть финальный аккорд, которого я очень стеснялась. Меня даже трясло в прямом смысле, потели ладони», — сообщила актриса.
Также она рассказала, что Харламов оказался невероятно аккуратным и сумел ни разу не прикоснуться к ней во время съемок этой сцены. Кроме того, Радченко сообщила, что за кадром общаться с Харламовым очень легко, потому что он все время шутит.
В середине сентября жена Харламова актриса Кристина Асмус, с которой он разводится, рассказала, что режиссер Филипп Юрьев снял, но не использовал обнаженные сцены с ее участием в своем фильме «Китобой», и ей это очень приятно.
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