"Трясло": актриса об откровенной сцене с Харламовым

В октября, как сообщал «Рамблер», на ТНТ состоится премьера комедии «Гусар» про гусара, который прибыл в современный мир из 1812 года. Харламов сыграет в фильме главную роль, а Радченко — одну из второстепенных. Сегодня она рассказала «Телепрограмме», что в картине есть интимная сцена с ее и Харламовым участием, а съемки в ней оказались для нее настоящим испытанием.