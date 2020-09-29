Глюкоза ищет персональную рабыню

Певица Глюкоза открыла вакансию своей круглосуточной рабыни. Об этом шоумен Рустам Солнцев сообщил в своем инстаграме

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Солнцев, как сообщал «Рамблер», — бывший участник «Дома 2». Вчера он разместил в инстаграме фотографию, на которой девушка в бикини стоит спиной к камере на борту яхты. В подписи к ней шоумен сообщил, что Глюкоза ищет себе персонального ассистента или, судя по списку требований, круглосуточную рабыню.

По его данным, певица жаждет видеть в своем ассистенте хладнокровие и низкий уровень впечатлительности, а платить за работу готова «рекордные» 35 тысяч рублей в месяц.

«Уж что-что, а впечатлять (не талантом, конечно) некоторые наши звезды умеют», — отметил Солнцев.

Комментаторы высказали мнение, что такая заработная плата может быть как раз проверкой на впечатлительность, а Глюкоза и впрямь не впечатляет талантом, и задались вопросом, не опечаталась ли она, когда указывала размер зарплаты.