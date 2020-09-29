Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Стефания отлично зарабатывает!»: Маликов рассказал о бизнесе 20-летней дочери 

ИД «Собеседник» 59 минут назад
Маликов рассказал о бизнесе 20-летней дочери
Фото: Instagram
Музыкант признался, что в пандемию жил на деньги, полученные за съемки в рекламе.
В ресторане LOGOVO состоялся акустический квартирник Дмитрия Маликова. Народный артист России представил свои лучшие хиты и новые произведения. Для него нынешнее выступление стало одним из первых после карантина. Певец признался, что соскучился по общению со зрителями, которых в этот вечер угощали не только хитами от Маликова, но и вкуснейшими блюдами из дичи.
— Во время карантина я не позволял себе хандрить, — рассказал Дмитрий. — Потому что у меня есть маленький сын Марк, которому недавно исполнилось 2 года и 7 месяцев. Он меня стимулировал и не давал расслабляться.
Артисты жалуются, что из-за пандемии лишились доходов. Маликову в этом плане повезло больше: перед карантином он успел сняться в рекламе оператора сотовой связи и интернет-магазина. На эти средства и жил.
А вот его старшая дочь Стефания во время пандемии, наоборот, стала зарабатывать больше. Как оказалось, девушка с головой ушла в бизнес.

— Стефания за время пандемии нашла себе очень интересное занятие, которое, быть может, станет ее будущим, — рассказал Дмитрий. — Она придумала бренд и стала производить одежду. Раньше нужна была глобальная маркетинговая компания, чтобы о твоем товаре узнали. Но сейчас есть соцсети. Стефания — популярная в интернете девочка. Ее ровесницы с радостью приобретают ее платья. Честно говоря, она неплохо стала зарабатывать. И меня это не может не радовать.

Видео дня. Экс-жену рэпера Гуфа заподозрили в перевозке оружия
ИД «Собеседник»: последние новости
"Ток-шоу должны существовать!": Поргина высказалась о закрытии передачи Малахова "Ток-шоу должны существовать!": Поргина высказалась о закрытии передачи Малахова "Счастья не нашла!": Успенская заявила о расставании с молодым грузином "Счастья не нашла!": Успенская заявила о расставании с молодым грузином Королева получила новый удар: Наташа лишилась денег после "измены Тарзана" Королева получила новый удар: Наташа лишилась денег после "измены Тарзана"
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Маликов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Российского отельера убили средневековой пыткой в Сочи
Российского отельера убили средневековой пыткой в Сочи
Тысячи добровольцев из России едут воевать в Карабах
Тысячи добровольцев из России едут воевать в Карабах
Видео
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
01:57
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
00:12
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
01:21
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
00:38
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
00:10
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
00:27
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
В мире Происшествия
Назван подозреваемый в убийстве дочери Конкина
02:19
Назван подозреваемый в убийстве дочери Конкина
Происшествия Криминал
Соседи рассказали об убившем жену депутате
00:34
Соседи рассказали об убившем жену депутате
Происшествия Криминал
Фиаско Макрона на встрече с Тихановской попало на видео
00:18
Фиаско Макрона на встрече с Тихановской попало на видео
В мире
Еще две страны ввели санкции против Лукашенко
00:16
Еще две страны ввели санкции против Лукашенко
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение