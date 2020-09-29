Успенская заявила о расставании с молодым грузином

72-летний исполнитель шансона Михаил Шуфутинский объявил о женитьбе на бывшей танцовщице своего коллектива Светлане Юразовой. Многие осудили артиста, ведь женщина младше него аж на 30 лет!

— Никто не имеет право осуждать личную жизнь человека, — возмущается в разговоре с Sobesednik.ru коллега и подруга Шуфутинского Любовь Успенская. — А потом, возьмите случаи, когда богатый олигарх, имея пятерых детей, бросает жену и женится на девочке, которая ему в дочери годится! И никто не осуждает!

Чего вдруг напали на Шуфутинского?! — защищает друга певица. — Его супруга умерла. Он что, не имеет право снова жениться?! Тем более со Светланой они знакомы более 20 лет. С чего вдруг надо лезть в жизнь человека, который похоронил жену и остался вдовцом?!

— Михаил признался, что ради своей новой супруги похудел на 30 килограммов…

— И хорошо, хотя бы у него есть стимул! Я лично худею, потому что своего счастья не нашла! (До этого в светской тусовке упорно ходили слухи о романе 66-летней звезды шансона и 29-летнего грузинского певца Левана Кбилашвили, которому Успенская якобы симпатизировала и оказывала всяческую протекцию. Пару часто замечали на разных мероприятиях. — Прим. Sobesednik.ru).

— На свадьбе у Шуфутинского были?

— Какая свадьба?! Я нахожусь на карантине. Потом, когда-нибудь, если пригласит, то, конечно, поздравлю его лично.