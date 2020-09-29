Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Счастья не нашла!»: Успенская заявила о расставании с молодым грузином 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Успенская заявила о расставании с молодым грузином
Фото: Instagram
Пока Михаил Шуфутинский наслаждается молодой женой, Любовь Успенская худеет… от одиночества. Сенсационное признание певица сделала в интервью Sobesednik.ru.
72-летний исполнитель шансона Михаил Шуфутинский объявил о женитьбе на бывшей танцовщице своего коллектива Светлане Юразовой. Многие осудили артиста, ведь женщина младше него аж на 30 лет!
— Никто не имеет право осуждать личную жизнь человека, — возмущается в разговоре с Sobesednik.ru коллега и подруга Шуфутинского Любовь Успенская. — А потом, возьмите случаи, когда богатый олигарх, имея пятерых детей, бросает жену и женится на девочке, которая ему в дочери годится! И никто не осуждает!
Чего вдруг напали на Шуфутинского?! — защищает друга певица. — Его супруга умерла. Он что, не имеет право снова жениться?! Тем более со Светланой они знакомы более 20 лет. С чего вдруг надо лезть в жизнь человека, который похоронил жену и остался вдовцом?!
— Михаил признался, что ради своей новой супруги похудел на 30 килограммов…
— И хорошо, хотя бы у него есть стимул! Я лично худею, потому что своего счастья не нашла! (До этого в светской тусовке упорно ходили слухи о романе 66-летней звезды шансона и 29-летнего грузинского певца Левана Кбилашвили, которому Успенская якобы симпатизировала и оказывала всяческую протекцию. Пару часто замечали на разных мероприятиях. — Прим. Sobesednik.ru).
— На свадьбе у Шуфутинского были?
— Какая свадьба?! Я нахожусь на карантине. Потом, когда-нибудь, если пригласит, то, конечно, поздравлю его лично.
ИД «Собеседник»: последние новости
"Ток-шоу должны существовать!": Поргина высказалась о закрытии передачи Малахова "Ток-шоу должны существовать!": Поргина высказалась о закрытии передачи Малахова "Стефания отлично зарабатывает!": Маликов рассказал о бизнесе 20-летней дочери "Стефания отлично зарабатывает!": Маликов рассказал о бизнесе 20-летней дочери Королева получила новый удар: Наташа лишилась денег после "измены Тарзана" Королева получила новый удар: Наташа лишилась денег после "измены Тарзана"
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Михаил Шуфутинский , Любовь Успенская , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армения проиграла Азербайджану в вооружениях
Армения проиграла Азербайджану в вооружениях
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
Видео
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
01:57
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
00:12
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
01:21
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
00:38
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
00:10
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
00:27
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
В мире Происшествия
Назван подозреваемый в убийстве дочери Конкина
02:19
Назван подозреваемый в убийстве дочери Конкина
Происшествия Криминал
Соседи рассказали об убившем жену депутате
00:34
Соседи рассказали об убившем жену депутате
Происшествия Криминал
Фиаско Макрона на встрече с Тихановской попало на видео
00:18
Фиаско Макрона на встрече с Тихановской попало на видео
В мире
Еще две страны ввели санкции против Лукашенко
00:16
Еще две страны ввели санкции против Лукашенко
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение