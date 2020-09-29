Сын Алибасова остановил развод отца

Бари Алибасов-младший остановил развод своего отца с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом заявил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин

«После передачи я увидел, насколько Лида [Федосеева-Шукшина] всё-таки папе важна. Она мне всё равно неприятна, но не мне же с ней спать, а папе нравится. Главную опасность для моего имущества представляла [её дочь] Ольга, она могла стать опекуном Лиды и претендовать на наследие отца. Сейчас, после того как я выгнал эту тварь из студии, Лида выгнала дочь из дома. Она возвращается в Египет, где ей и место», — рассказал Алибасов-младший.

Мужчина подчеркнул, что сделал выбор между своей гордостью и счастьем отца в пользу отца, а Федосеева-Шукшина сделала выбор в пользу Алибасова вместо дочери. Алибасов-младший отметил, что отказывается от своей доли наследства в пользу фонда помощи одарённым детям Игоря Сандлера

«Наследие отца не только моё, оно всей страны. Поэтому пусть и блага получает вся страна. А так как я часть страны, то и мой одарённый ребёнок будет участвовать в развивающих проектах фонда», — подчеркнул сын звёздного продюсера.

По его словам, если бы не Сандлер, то у отца не было никаких богатств.

NEWS.ru писал, что Бари Алибасов объявил о желании развестись с Федосеевой-Шукшиной после выхода из психиатрической клиники. Мужчина сообщил, что отношения с супругой разладились из-за квартирных вопросов и разногласий с родственниками. Позже Алибасов заявил, что не хочет развода и любит Федосееву-Шукшину. При этом он подчёркивал, что бракоразводный процесс уже запущен.

В настоящее время продюсер и актриса участвуют в двух судебных процессах: один связан с разводом, другой с квартирой Федосеевой-Шукшиной.