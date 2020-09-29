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«Сильно бить не буду»: боксерша хочет подраться с Бузовой 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
«Сильно бить не буду»: боксерша хочет подраться с Бузовой
Фото: РИА Новости
Призер чемпионата мира по панкратиону, боксерша Ангелина Семенова вызвала на бой певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Об этом она заявила NEWS.ru.
«Рамблер» писал, что ранее Ольга Бузова и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев анонсировали новое реалити-шоу, посвященное боксу. По словам певицы, она «по жизни боец» и вышла бы на ринг против боксера-профессионала.
Ангелина Семенова в своем в Instagram вызвала Ольгу Бузову на бой.

«Ты красивая, а Я красивая и сильная. Давай устроим реально КРУТОЙ БОЙ! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!» — написала Семенова (орфография и пунктуация автора сохранены).

При этом она пояснила NEWS.ru, что на ее вызов уже отреагировал менеджер Бузовой.

«Была реакция со стороны её менеджера, который сказал, что Ольга обладает навыками боевых искусств. По-моему, айкидо. Так что провести бой с ней будет ещё интереснее. Я не знаю, кто наш поединок организует, но тот, кто это сделает, получит однозначно самый кассовый и зрелищный бой в истории женского бокса», — уверена Ангелина Семенова.

Она также подчеркнула, что намерена показать Ольге Бузовой, «что такое техничные удары» и что такое «настоящий бокс».
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Шоу-бизнес , Умар Кремлев , Ольга Бузова
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