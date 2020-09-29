Бывшие жены Ивана Краско проигнорировали его юбилей 

А вот бывшие жены Ивана Ивановича проигнорировали торжество. Его экс-супруга Наталья Вяль и бывшая молодая жена Наталья Краско , с которой он развелся чуть больше года назад, так и не появились на празднике, хотя Краско ждал, что они придут.

Зато на празднике присутствовали дочь Краско и младшие сыновья, с которыми Иван Иванович старается как можно больше общаться. Актер остался доволен вечером, так как за время карантина успел соскучиться по выходам в свет, пишет «СтарХит».