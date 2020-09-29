Стало известно о доходах вдовы Караченцова

Людмилу Поргину расстраивают маленькие гонорары за съемки в ток-шоу на телевидении. Сокращение доходов связано с непростыми временами на фоне пандемии коронавируса. Поэтому повлиять на рост гонораров вдова Караченцова не может. Однако актриса не отчаивается, ведь у нее есть пенсия, которой хватает для нормальной жизни.

"Всем народным и заслуженным артистам полагается надбавка в тридцать тысяч рублей ежемесячно. Мне хватает", — объяснила Людмила Поргина.

Вдова народного артиста РСФСР снимается в различных программах отнюдь не ради финансовой выгоды, рассказала она журналистам. Поргина любит встречаться в студии со старыми друзьями — актерами и режиссерами. Таким образом ей удается добавить красок в свою жизнь.