Воробьев рассказал о перенесенном инсульте

Российский певец и актер Алексей Воробьев рассказал в эфире шоу «Ты супер» на телеканале «НТВ» об инсульте, который он перенес несколько лет назад.

В 2013 году назад Воробьев попал в ДТП в Лос-Анджелесе . После аварии он проснулся в больнице парализованным.

Артист получил несколько переломов и кровоизлияние в мозг. Врачи диагностировали у него травматический инсульт, 25% головного мозга было поражено.

По словам 32-летнего артиста, «тогда он потерял все, что было у него в жизни». Ему пришлось пройти через длительный процесс реабилитации. В результате он полностью восстановился.