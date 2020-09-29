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Алексей Воробьев рассказал о перенесенном инсульте 

Medical Note и ещё 3 47 минут назад
Воробьев рассказал о перенесенном инсульте
Фото: globallookpress.com
Российский певец и актер Алексей Воробьев рассказал в эфире шоу «Ты супер» на телеканале «НТВ» об инсульте, который он перенес несколько лет назад.
В 2013 году назад Воробьев попал в ДТП в Лос-Анджелесе. После аварии он проснулся в больнице парализованным.
Артист получил несколько переломов и кровоизлияние в мозг. Врачи диагностировали у него травматический инсульт, 25% головного мозга было поражено.
По словам 32-летнего артиста, «тогда он потерял все, что было у него в жизни». Ему пришлось пройти через длительный процесс реабилитации. В результате он полностью восстановился.

«Но теперь я из тех людей, которые ничего не боятся, потому что с того момента я научился все делать заново», — заявил Алексей Воробьев.

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Шоу-бизнес , Алексей Воробьев , Лос-Анджелес
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