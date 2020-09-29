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СМИ: Асмус заподозрили в романе с Учителем 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Актриса Кристина Асмус закрутила роман с режиссером Алексеем Учителем. Их видели вместе месяц назад выходящими из ресторана на Патриарших прудах. После ужина они уехали на одном автомобиле, сообщает Telegram-канал «Светские хроники».
Артистка недавно снялась в новом фильме «Китобой», продюсером которого является Учитель. В картине есть откровенная сцена с участием актрисы несмотря на то, что после картины «Текст» на Асмус обрушилась волна критики именно за подобные кадры.
В ленте знаменитость перевоплощается в модель эротического видеочата. В кадре она предстает в нижнем белье: белом корсете, трусах и чулках.
По словам Алексея Учителя, Кристина Асмус не сразу дала согласие на участие в фильме, но позже все же решилась сниматься, так как ей понравился проект.
Ранее Харламов рассказал об отношениях с Асмус после расставания.
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Шоу-бизнес , Видео , Кристина Асмус
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