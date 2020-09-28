Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«У нас нет вражды»: Харламов высказался об Асмус и любовницах 

Алиса Селезнёва 58 минут назад
Харламов высказался об Асмус и любовницах
Фото: РИА Новости
По словам юмориста Гарика Харламова, ему «даже неловко» из-за слухов о его любовницах, а с Кристиной Асмус они решили спокойно разойтись и остаться друзьями. Об этом комик рассказал в интервью PeopleTalk.
Как писал «Рамблер», ранее Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни скандальный фильм «Текст», ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.
Харламов назвал «очень смешным» то, что каждый день в Сети «всплывают какие-то „новости“ про его любовницу».

«Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, при том, что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах — из-за этого как-то даже неловко. Мы живем во время «информационного фастфуда», бороться с этим бессмысленно. Я реагирую на все спокойно, в штатном режиме», — пояснил он.

Юморист отметил, что у них с Асмус «нет вражды» и они приняли решение разойтись спокойно и по закону.

«По закону, суду — официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов. Даже пост сделали в один день, чтобы было честно. Кристина сейчас, кстати, снималась в проекте ТНТ «Золото Геленджика», так что мы даже работаем на одном поле — все осталось так же, кроме штампов «муж» и «жена» в паспорте», — отметил Харламов.

По его словам, при разводе главное — остаться друзьями настолько, насколько это возможно.
Видео дня. В Сети обсуждают новую подружку Тимати
Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Яна Кошкина , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
«Находка, которая изменит всё»: крушение «Эстонии»
«Находка, которая изменит всё»: крушение «Эстонии»
Тысячи добровольцев из России едут воевать в Карабах
Тысячи добровольцев из России едут воевать в Карабах
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
00:35
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
01:02
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
01:04
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
01:22
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
00:50
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
00:25
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
Новости Москвы Общество
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
01:05
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
Политика
Азербайджан начал масштабное наступление
04:51
Азербайджан начал масштабное наступление
Армия В мире
Раскрыты детали переброски джихадистов в Азербайджан
04:51
Раскрыты детали переброски джихадистов в Азербайджан
Армия
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
03:24
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение