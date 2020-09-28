Харламов высказался об Асмус и любовницах

По словам юмориста Гарика Харламова, ему «даже неловко» из-за слухов о его любовницах, а с Кристиной Асмус они решили спокойно разойтись и остаться друзьями. Об этом комик рассказал в интервью PeopleTalk.

Как писал «Рамблер», ранее Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни скандальный фильм «Текст», ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.

Харламов назвал «очень смешным» то, что каждый день в Сети «всплывают какие-то „новости“ про его любовницу».

«Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, при том, что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах — из-за этого как-то даже неловко. Мы живем во время «информационного фастфуда», бороться с этим бессмысленно. Я реагирую на все спокойно, в штатном режиме», — пояснил он.

Юморист отметил, что у них с Асмус «нет вражды» и они приняли решение разойтись спокойно и по закону.

«По закону, суду — официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов. Даже пост сделали в один день, чтобы было честно. Кристина сейчас, кстати, снималась в проекте ТНТ «Золото Геленджика», так что мы даже работаем на одном поле — все осталось так же, кроме штампов «муж» и «жена» в паспорте», — отметил Харламов.

По его словам, при разводе главное — остаться друзьями настолько, насколько это возможно.