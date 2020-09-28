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«Идиоты!»: Гузеева обрушилась на хейтеров 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Идиоты!»: Гузеева обрушилась на хейтеров
Фото: РИА Новости
Телеведущая Лариса Гузеева пожаловалась на нападки недоброжелателей в Интернете и попытки мошенничеств от ее имени. Об этом пишет «СтарХит».
По словам Гузеевой, она не стала бы заводить страницу в соцсетях, если бы от ее лица не пытались обманывать людей.

«Хейтеры злобные проклинают меня и моих детей — ну идиоты!» — рассказала телеведущая.

Она также отметила, что регулярно получает негативные комментарии по поводу своей внешности и внешнего вида дочери.

«Пишут, что я страшная, жирная, старая. Хуже всех одеваюсь, лохудра, ужасные прически. Ужасная дочка — есть в кого», — заявила звезда, отметив, что ее даже обвинили в злоупотреблении алкоголем.

«Рамблер» писал, что ранее Лариса Гузеева на своей странице в Instagram дала отпор взрослым хейтерам, которые критикуют ее возраст, вес и внешний вид. Артистка посоветовала им обратить внимание на прекрасный мир вокруг.
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева , StarHit
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