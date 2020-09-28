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Шепелев рассказал о романе с Галкиным

Артём Кульша
1 час назад
Певица Алла Пугачева рассказала телеведущему Дмитрию Шепелеву, что ее муж комик Максим Галкин — его любовник. Об этом сам Шепелев рассказал Peopletalk.
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он высказал мнение, что людям удобно верить слухам, а сам он, хоть и совершенно не следит за слухами о себе, знает о них благодаря добрым людям, которые ему о них рассказывают. Телеведущий назвал самым нелепым слухом о себе, который он слышал, то, что его любовником является Галкин.
«А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна! Представьте степень моей растерянности», — добавил он.
В ходе того же интервью Шепелев сообщил, что ни о чем особо не жалеет; что он — очень осторожный человек; что главная черта его характера — последовательность; что он никогда не брал взятки; что он боится змей; что главный человек в его жизни — сын; что главное в девушке — это красота.
«Самый неловкий момент в жизни Когда мне было 10 лет, я рассматривал учебник по анатомии для детей, а когда ко мне подошли, я произнес: "А вот у меня совсем не так". Поднял глаза и понял, что это не мама, а чужая женщина», — также рассказал телеведущий.
Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Дмитрий Шепелев,
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