Шепелев рассказал о романе с Галкиным

Он высказал мнение, что людям удобно верить слухам, а сам он, хоть и совершенно не следит за слухами о себе, знает о них благодаря добрым людям, которые ему о них рассказывают. Телеведущий назвал самым нелепым слухом о себе, который он слышал, то, что его любовником является Галкин.

В ходе того же интервью Шепелев сообщил, что ни о чем особо не жалеет; что он — очень осторожный человек; что главная черта его характера — последовательность; что он никогда не брал взятки; что он боится змей; что главный человек в его жизни — сын; что главное в девушке — это красота.