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Никита Ефремов избежал повторения судьбы отца

Вероника Полынина
1 час назад
Актер Никита Ефремов признался, что едва не повторил судьбу своего отца Михаила Ефремова.
Никита Ефремов избежал повторения судьбы отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В интервью Агате Муцениеце Ефремов признался, что после развода с женой в 2015 году крепко подсел на алкоголь.
«Алкоголь и наркотики в какой-то момент являются решением проблем. Ведь мне было плохо, я хотел заполнить, залить чем-то дыру внутри», - цитирует Ефремова News.ru.
Актер рассказал, что не принимал и не любил себя, боялся продемонстрировать другим свою слабость.
Через какое-то время Ефремов пришел к выводу, что не справится со своей проблемой самостоятельно, и обратился к психологам.
Сейчас в личной жизни Никиты Ефремова все хорошо – он встречается с популярной телеведущей Марией Иваковой. Пагубные привычки также остались в прошлом.
Как писал «Рамблер», ранее Никита Ефремов рассказал, что в юном возрасте пережил домогательства со стороны мужчины. По его словам, он никому не рассказал о произошедшем, поскольку в России «институт сильного человека построен на том, что ты должен все вытерпеть и прожить сам».
Шоу-бизнес,Мария Ивакова,Никита Ефремов,Михаил Ефремов,
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