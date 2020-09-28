Никита Ефремов избежал повторения судьбы отца

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В интервью Агате Муцениеце Ефремов признался, что после развода с женой в 2015 году крепко подсел на алкоголь.

«Алкоголь и наркотики в какой-то момент являются решением проблем. Ведь мне было плохо, я хотел заполнить, залить чем-то дыру внутри», - цитирует Ефремова News.ru.

Актер рассказал, что не принимал и не любил себя, боялся продемонстрировать другим свою слабость.

Через какое-то время Ефремов пришел к выводу, что не справится со своей проблемой самостоятельно, и обратился к психологам.

Сейчас в личной жизни Никиты Ефремова все хорошо – он встречается с популярной телеведущей Марией Иваковой . Пагубные привычки также остались в прошлом.