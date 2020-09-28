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Кудрявцева заявила, что Шепелев издевался над Фриске 

Клео.Ру и ещё 3 1 час назад
Кудрявцева: Шепелев издевался над Фриске
Фото: РИА Новости
Лера Кудрявцева неожиданно заявила, что ненавидит Дмитрия Шепелева из-за того, что мужчина якобы издевался над Жанной Фриске. Телеведущая поспешила аргументировать свою позицию.
Многие пользователи сети верили в то, что между Дмитрием Шепелевым и Жанной Фриске были настоящие чувства. Да и сама пара выглядела идеальной семьей. Однако, как заявляют некоторые звезды шоу-бизнеса, в их отношениях было не все так радужно, как казалось пользователям. Пусть Шепелев довольно трогательно рассказывает об умершей возлюбленной, но близкие знакомые Фриске уверяют, что Дмитрий выдает себя за того, кем не является.
Такого мнения придерживается подруга Фриске, телеведущая Ольга Орлова. Она заявила, что Шепелев запрещал семье покойной певицы видеться с их общим сыном Платоном. Влад Лисовец и вовсе считает, что чем сильнее прогрессировала болезнь Жанны, тем холоднее к ней становился Дмитрий. Однако артисты не желают раскрывать подробности темного прошлого ведущего.
Лера Кудрявцева также высказалась по этому поводу. Она заявила, что знает страшную и нелицеприятную тайну о Шепелеве. Только вот рассказывать о ней на всю страну она не собирается, потому что желает благополучия маленькому Платону.

«Все знают одну сторону (Шепелева), а я знаю с другой… менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого», — заявила Кудрявцева.

Об этом телеведущая и светская львица объявила в шоу «Осторожно, Собчак!». Также стало известно, что Дмитрий, со слов сестры Фриске, не раз оскорблял больную певицу, унижал ее и повышал голос. В частности, мужчина якобы говорил ей, что она страшная, никому не нужна, кроме него, да и вообще она без его помощи умрет. Наталья Фриске тогда спросила у сестры, часто ли Дмитрий себе такое позволяет, на что Жанна ответила положительно.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Наталья Фриске , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Лера Кудрявцева , Влад Лисовец , Ольга Орлова
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