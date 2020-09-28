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Харламов рассказал об отношениях с Асмус после развода 

ТК «Звезда» 1 час назад
Харламов рассказал об отношениях с Асмус после развода
Фото: РИА Новости
Харламов отметил, что главное в данной ситуации — остаться друзьями, особенно, если есть ребенок.
Шоумен Гарик Харламов рассказал об отношениях со своей бывшей женой актрисой Кристиной Асмус после развода.
По его словам, все осталось также, «кроме штампов в паспорте». Харламов подчеркнул, что пара рассталась спокойно, без вражды и домыслов.

«У нас нет вражды, мы изначально решили, что все пройдет спокойно и по закону, суду — официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов. Даже пост сделали в один день, чтобы было честно», — сказал Харламов в интервью People Talk.

Шоумен подчеркнул, что с коллегами по работе также не было сложностей, все с юмором восприняли его развод. Харламов отметил, что главное в данной ситуации — остаться друзьями, особенно, если есть ребенок.
О разводе после семи лет брака Харламова и Асмус стало известно в июне 2020 года. По их словам, причиной развода стали «серьезные проблемы, которые возникли уже давно».
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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