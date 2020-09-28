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Лера Кудрявцева назвала причину ухода с «МУЗ-ТВ» 

Rambler News Service 2 часа назад
Лера Кудрявцева назвала причину ухода с «МУЗ-ТВ»
Фото: РИА Новости
Телеведушая Лера Кудрявцева ушла с телеканала «МУЗ-ТВ», поскольку его генеральный директор Арман Давлетяров не сообщил ей заранее о замене ведущей на церемонии вручения премии канала. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак, размещенном на ее YouTube-канале.
По словам Кудрявцевой, она узнала о пресс-завтраке, на котором были названы ведущие очередной премии «МУЗ-ТВ», от журналистов. Репортеры отметили, что ее в списке не было. Тогда она записала пост для Instagram, в котором «поблагодарила» генерального директора телеканала за предупреждение.

«Я просто хочу искренне сказать: для меня не само (то), что меня не будет на премии "МУЗ-ТВ" и будет Оля Бузова, (обидно). Я как раз-таки это хорошо все понимаю, у Оли Бузовой 20 млн (подписчиков), она и хайпит, сейчас у нее подписчики и поклонники, нужно молодое поколение. Это все я понимаю, я даже была, может быть, одной из тех, кто говорил: "Нам нужны новые артисты, новые люди"… Но блин, ты мой сосед, ты мой друг», — рассказала Кудрявцева.

По мнению ведущей, дружба для нее — это святое, поэтому конфликт с Давлетяровым не касался канала или премии «МУЗ-ТВ», а именно их личных взаимоотношений. Его поведение показало ведущей, как именно он к ней относится, после чего она отказалась разговаривать с ним.
Лера Кудрявцева прекратила сотрудничество с «МУЗ-ТВ» в середине марта 2020 года. На телеканале она проработала 20 лет.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Арман Давлетяров , Ксения Собчак , Лера Кудрявцева
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