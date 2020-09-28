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Цискаридзе рассказал о чудовищной травле Волочковой в Большом театре 

Слово и Дело 1 час назад
Цискаридзе рассказал о травле Волочковой
Фото: РИА Новости
Руководство главного российского театра оперы и балета пыталось всяческими способами унизить Анастасию Волочкову, заявил Цискаридзе. По его словам, против балерины развернулась чудовищная травля.

"Я был свидетелем чудовищной травли Насти, которая была развернута против нее. Я был первым, кто с ней танцевал в Москве. Меня вызвали и сказали, что нужно выйти и перед камерами сказать, что я не могу поднять Волочкову. Я не стал этого делать", — объяснил артист.

С подобным "предложением" обратились и к педагогу Цискаридзе, при этом угрожая ему. Танцору балета потом отомстили за "неповиновение". У руководства Большого театра, добавил Цискаридзе, был "заказ" на Волочкову. Он заключил, что никому бы не пожелал столкнуться с травлей, которая была у балерины, передают "Актуальные новости".
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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