Цискаридзе рассказал о травле Волочковой

"Я был свидетелем чудовищной травли Насти, которая была развернута против нее. Я был первым, кто с ней танцевал в Москве. Меня вызвали и сказали, что нужно выйти и перед камерами сказать, что я не могу поднять Волочкову. Я не стал этого делать", — объяснил артист.