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Промоутер раскрыл гонорары Королёвой после скандала с изменой Тарзана 

News.ru и ещё 2 49 минут назад
Промоутер раскрыл гонорары Королёвой после скандала
Фото: koroleva__star/instagram.com
Общественность продолжает обсуждать скандал, разгоревшийся в семье певицы Наташи Королёвой. Многие сочувствуют артистке, однако большинство россиян считает историю с изменой постановкой, чтобы привлечь внимание публики и заработать побольше денег. По словам промоутера Сергея Лаврова, для некоторых звёзд такие скандалы — единственная и очень прибыльная работа.

Думаю, если Королёвой и Тарзану предложат поучаствовать, они тоже согласятся. За интимные тайны платят суммы, от которых просто невозможно отказаться, — пояснил он в интервью KP.RU.

Он пояснил, что семейная драма с любовницей принесла звёздной паре огромную популярность. Если до пандемии дела у Королёвой обстояли не очень, то сейчас её год расписан буквально по часам. У певицы запланировано огромное количество концертов. Артистка, по словам промоутера, является главной кормилицей в семье.
Гонорар Наташи за кассовый концерт — около 8 — 10 тысяч евро, а в месяц их может быть очень много: домой она привозит минимум 100 тысяч евро. Плюс корпоративы.

А вот Тарзан в семейную копилку вкладывает куда меньше. За корпоративы, которые случаются редко, он получает по 5 — 6 тысяч евро, — отметил Лавров.

Раздор в семье Наташи Королёвой начался, когда она вернулась из отпуска и не обнаружила своих драгоценностей. Выяснилось, что Тарзан приглашал в дом подружек, которые обворовали певицу. А затем из ниоткуда возникла «любовница» Тарзана — неизвестная актриса из Краснодарского края, которая забросала публику подробностями интимных отношений с танцором.
Ранее Сергей Глушко попросил журналистов не вмешиваться в его частную жизнь и не распространять информацию «с нарушением закона». Танцор заявил, что его семье причинён «существенный моральный вред», писал NEWS.ru.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко , Комсомольская правда
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