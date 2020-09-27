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Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием 

РИА Новости и ещё 3 13 минут назад
Отбор на Детском Евровидение закончился скандалом
Фото: vk.com/sofia_feskova_ofk
Организаторы национального отборочного тура Детского Евровидения в России заявили телеканалу "360", что не скрывали от участников процедуру отбора победителя.
Ранее мать одного из участников голосования Рутгера Гарехта усомнилась в честности выбора представителя от России на конкурсе детской песни. В частности, ее удивило, что профессиональное жюри оценивало номера по видео с "технической репетиции".

"Все участники отборочного тура были предупреждены о том, что будет вестись запись для членов профессионального жюри. Все номера были отрепетированы, дети были в костюмах", — сказала телеканалу пиар-менеджер Академии Игоря Крутого Алена Мажарова.

Таким образом, отметила она, участники и их родители не могли спутать запись концерта с репетицией. Кроме того, пиар-менеджер уточнила, что съемки выступлений финалистов для членов жюри вели без зрителей в зале из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Она также подчеркнула, что судьи отсмотрели номера всех детей.
Кроме того, Мажарова опровергла предположения, что результаты подсчитали неверно.

"Лидером зрительского голосования был Рутгер Гарехт. После суммирования голосов жюри и зрителей первое место заняла София Феськова из Санкт-Петербурга. Второе место — Рутгерт", — объяснила она.

Финал национального отборочного тура прошел накануне в Москве. По итогам голосования зрителей и членов жюри представителем России на международном конкурсе детской песни выбрали одиннадцатилетнюю Софию Феськову из Санкт-Петербурга.
Детское Евровидение — 2020 пройдет 29 ноября в Польше.
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