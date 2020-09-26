«Я в аду»: Водонаева показала лицо после операции

Телеведущая рассказала о последствиях операции по удалению зубов мудрости.

Вчера 38-летняя журналистка и телеведущая вернулась домой с операции по удалению двух зубов мудрости, а наутро проснулась с раздувшейся и ноющей щекой. О своем самочувствии она рассказала подписчикам в Instagram, не забыв поделиться фотографиями распухшей щеки.

«Я в аду» — прокомментировала ситуацию Водонаева. По ее словам, удалять зубы было совсем не больно, однако «самое интересное начинается после».

Ночь прошла нормально. Поныла и уснула. Болит и ноет только сторона с лежачим, жижним зубом. Щека опухла правая. А вот левая сторона челюсти, где был верхний зуб, не ноет, не болит и не отекла, — рассказала о своем состоянии Водонаева (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).

Кадр из Stories аккаунта Водонаевой

Кадр из Stories аккаунта Водонаевой

Журналистка рассказала, что нижний зуб мудрости оказался сложным для удаления, операция заняла около 40 минут. Врач выписал ей антибиотики и жидкую диету на неделю. Несмотря на неприятные последствия операции Водонаева не теряет жизнерадостности и подшучивает в сторис: «Щеки как в 5 лет)».

Телеведущая любит общаться с фанатами в Instagram и часто делится с ними событиями своей повседневной жизни. Напомним, что в последний день лета Алена опубликовала видео со съемок в купальнике, которое неожиданно вызвало поток негативных комментариев от подписчиков.