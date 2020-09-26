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«Я в аду»: Алена Водонаева показала распухшее лицо после удаления зубов 

WMJ.ru и ещё 3 6 часов назад
«Я в аду»: Водонаева показала лицо после операции
Фото: Instagram
Телеведущая рассказала о последствиях операции по удалению зубов мудрости.
Вчера 38-летняя журналистка и телеведущая вернулась домой с операции по удалению двух зубов мудрости, а наутро проснулась с раздувшейся и ноющей щекой. О своем самочувствии она рассказала подписчикам в Instagram, не забыв поделиться фотографиями распухшей щеки.
«Я в аду» — прокомментировала ситуацию Водонаева. По ее словам, удалять зубы было совсем не больно, однако «самое интересное начинается после».

Ночь прошла нормально. Поныла и уснула. Болит и ноет только сторона с лежачим, жижним зубом. Щека опухла правая. А вот левая сторона челюсти, где был верхний зуб, не ноет, не болит и не отекла, — рассказала о своем состоянии Водонаева (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).

Кадр из Stories аккаунта Водонаевой
Кадр из Stories аккаунта Водонаевой
Журналистка рассказала, что нижний зуб мудрости оказался сложным для удаления, операция заняла около 40 минут. Врач выписал ей антибиотики и жидкую диету на неделю. Несмотря на неприятные последствия операции Водонаева не теряет жизнерадостности и подшучивает в сторис: «Щеки как в 5 лет)».
Телеведущая любит общаться с фанатами в Instagram и часто делится с ними событиями своей повседневной жизни. Напомним, что в последний день лета Алена опубликовала видео со съемок в купальнике, которое неожиданно вызвало поток негативных комментариев от подписчиков.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Алена Водонаева , WMJ.RU
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